Infoabend bei der FF Gmunden

22.12.2016, 15:51 Uhr

Hier können interessierte Gmundner – völlig unverbindlich und ohne jegliche Verpflichtung – Einblicke in die vielfältigen Aufgaben einer freiwilligen Feuerwehr bekommen.An diesem Infoabend können Sie in der Hauptfeuerwache Traundorf selbst ein Atemschutzgerät anlegen, eine Wärmebildkamera testen oder auch das hydraulische Rettungsgerät selbst in die Hand nehmen. Schlüpfen Sie in die Schutzkleidung einer Feuerwehrfrau / eines Feuerwehrmannes und finden Sie heraus, ob Sie Teil unseres Teams werden wollen.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gmunden möchte mit dieser Aktion neue Mitglieder werben, um auch in Zukunft mit ausreichend und gut geschultem Personal für die Sicherheit in der Stadt Gmunden und für deren Bürger da zu sein. Grade im städtischen Bereich ist es schwierig, Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich und unentgeltlich für ihre Mitbürger engagieren.All zu oft hören wir Aussagen „wenn keiner etwas bezahlt…“ oder „zu jeder Tages- und Nachtzeit?“ – auf der anderen Seite wird erwartet, „Ihr kommt eh, wenn es bei mir brennt …“Dass ein solches System nur funktionieren kann, wenn Menschen sich in den Dienst der guten Sache stellen, wird außer Acht gelassen.