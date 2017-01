Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hallstatt

21.01.2017, 23:02 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Hallstatt hat am 20. 1. 2017 ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Kommandant Ernst Zauner begrüßte die Ehrengäste Vzbgm. Alfred Gamsjäger, Bezirkskommandant OBR Stefan Schiendorfer, Polizeiinspektion Bad Goisern Kontrollinspektor Hans Peter Pilz, Ehrenmitglied Salinenmusikkapelle Obmann Christian Pilz, Bergrettung Dieter Eder, Feuerwehrkurat Fritz Pichler, Ehrenkommandant BR August Bankhammer, Ehrenkommandant-Stv. Karl Gamsjäger und Gottlieb Zauner, die Ehrenamtswalter Karl Gruber und Gerhard Urstöger. Für die verstorbenen Feuerwehrkameraden HFM Alfons Hemetsberger und LM Johann Höll wurde eine Trauerminute abgehalten. Dem Kassier AW Klaus Wiesholzer ist für den sehr positiven Kassabericht die einstimmige Entlastung erteilt worden. Kassier Wiesholzer bedankte sich für die zahlreichen Spenden, welche von der Hallstätter Bevölkerung eingegangen sind. Zeugwart AW Joachim Kraus berichtete über den Neuankauf der Einsatzbekleidung und Einsatzstiefel, div. Geräte und Schläuche, welche im Jahr 2016 wieder angeschafft wurden, bzw. über div. Arbeiten beim Depot und bei der Bootshütte. Jugendbetreuer OBI Roland Mayr und HBM Johannes Pichler berichteten über die Tätigkeiten bei der Jugendgruppe. Im Jahr 2016 nahmen Jungfeuerwehrmänner am Wissenstest teil und es wurden viele Übungen abgehalten. Die Jugendgruppe, derzeit 14 JFM beteiligte sich auch bei den Arbeitseinsätzen und beim Seestraßenfest. Schriftführer AW Ernst Zauner jun. brachte einen Bericht über die zahlreichen Einsätze, zeigte aber auch die geselligen Ausrückungen im Jahr 2016 auf. Insgesamt musste die Feuerwehr 50 mal ausrücken, dabei gab es 6 Brand- und 44 technische Einsätze zu bewältigen. Dabei waren 285 Feuerwehrkameraden/innen insgesamt 410 Stunden im Einsatz. Gesamtstunden im Jahr 2016: 3030. Außerdem wurden im Jahr 2016 zahlreiche Übungen abgehalten. Die derzeitige Mannschaftsstärke sind 48 Aktive und 9 Reservisten. Eintritte - Jugend: Kilian Sonnleitner, Marcel Zauner, Raphael Zauner. Übertritt von Jugend in den Aktivstand: Maximilian Danzinger, Marco Schlager. Beförderungen: Zur Feuerwehrfrau wurde Isabella Reisenauer befördert. Angelobt wurden bei der Jugend Kilian Sonnleitner, Marcel Zauner, Raphael Zauner und bei den Aktiven Maximilian Danzinger, Marco Schlager. Austritte: Nikolaus Pilz, Siegfried Niedermayr, Philipp Fuchs. Geehrt wurden für 25-jährige Tätigkeit Mag. Fritz Pichler, Georg Klausner, Christian Fuchs, Reinhard Pilz und für 40-jährige Tätigkeit Josef Paveronschütz. Kdt. Ernst Zauner bedankte sich sehr herzlich für die Teilnahme bei den unzähligen Einsätzen, wie Verkehrsunfälle, Autobergungen, Personenrettungen, Öl- und Wespeneinsätzen, Materialtransporte mit dem A-Boot und Sicherungsdienste. Außerdem war die Feuerwehr bei den Dreharbeiten für Soko Donau in Altaussee mit dem A-Boot dabei. Isabella Reisenauer und Manuel Stampfer absolvierten erfolgreich den Truppenführerkurs. Unter Punkt Allfälliges gab es die üblichen Grußworte der Ehrengäste und zwei brisante Wortmeldungen. Angeprangert wurde, dass mit den großen Feuerwehrfahrzeugen im Zentrum und im Ortsteil „Im Römischen“ nicht mehr durchzukommen ist, weil alle Straßen und Plätze zugestellt werden. In der Wolfengasse wurde ein Reklametafel montiert und die ist für die Feuerwehr ein Hindernis. Zu Silvester wurden, obwohl verboten, bei zwei Hotels im Zentrum große Feuerwerke abgeschossen. In Zukunft sollten solche Aktionen von einem Pyrotechniker am See durchgeführt werden. Kdt. HBI Ernst Zauner wird die nötigen Schritte einleiten. Mit Dankesworte an die gesamte Mannschaft, an die Nachbarfeuerwehr Obertraun und an Bürgermeister Alexander Scheutz und den Gemeinderat schließt der Kommandant die Versammlung.Alle Fotos: Franz Frühauf