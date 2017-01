Kalkwerkkurve: Pkw überschlug sich auf Schneefahrbahn

06.01.2017, 17:00 Uhr

BAD ISCHL. Am 3. Jänner wurden die Kameraden der FF Mitterweissenbach zu einer Fahrzeugbergung auf der B145 alarmiert. Ein vorbeifahrender Fahrzeuglenker hatte ein Fahrzeug gemeldet, welches sich bei der sogenannten Kalkwerkkurve überschlagen hatte und auf dem Dach neben der Straße im Graben lag.

Bei der Ankunft am Einsatzort fanden die Feuerwehrmitglieder ein Fahrzeug vor, welches nach einem Verkehrsunfall scheinbar einfach liegen gelassen wurde. Selbst das Licht brannte noch sehr schwach. Da der Pkw aber schon mit einer Schicht Schnee bedeckt war und in den Kotflügeln gefrorenes Wasser stand, konnte man davon ausgehen, dass sich das Unglück schon mehrere Stunden zuvor ereignet hatte. Nach Rücksprache mit der Polizeiinspektion Bad Ischl stellte sich heraus dass der Unfall bereits in den Morgenstunden passiert war und der Lenker sich bereits bei der Polizei gemeldet hatte. Nach Absprache mit dem Fahrzeugbesitzer und der Polizei Bad Ischl wurde der Pkw schließlich von den Kameraden der FF Mitterweissenbach geborgen und einem Abschleppunternehmen übergeben. Die FF Mitterweissenbach war mit acht Mann und einem KLFA im Einsatz.