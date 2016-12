Körperverletzung bei Tanzveranstaltung in Bad Goisern

04.12.2016, 09:41 Uhr

Zu einer Körperverletzung ist es laut Polizeimeldung am 4. Dezember 2016, in den frühen Morgenstunden, in Bad Goisern gekommen.

BAD GOISERN. Um 3:45 Uhr wurde die Polizei über eine tätliche Auseinandersetzung bei einer Tanzveranstaltung eines Kulturvereines verständigt. Demnach sei eine Person mit einer Bierflasche am Kopf verletzt und die Rettung bei der Erstversorgung behindert worden.Während der Erhebungen wurde die Polizeistreife zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung sprichwörtlich "um die Ecke" gerufen. Dort eskalierte ein Streit zwischen einem 46-Jährigen und einem 33-Jährigen. Es wurden insgesamt drei männliche Personen mit der Rettung zur Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum gebracht. Eine Person wurde stationär aufgenommen, die anderen wurden in häusliche Pflege entlassen.

Der Einsatz der Polizei konnte um 4.20 Uhr abgeschlossen werden. Die Veranstaltung wurde von den eingesetzten Polizeikräften beendet. Die Hintergründe für die Auseinandersetzungen sind noch unklar, weitere Erhebungen folgen.