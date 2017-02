Konzert der Jugendkapelle der Salinenmusik Bad Ischl

AT

BAD ISCHL. Am Mittwoch 15. Februar 2017 findet in der Trinkhalle Bad Ischl ein Konzert der Jugendkapelle der Salinenmusik statt. Die jungen Musikerinnen und Musiker haben ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm in intensiver Probenarbeit vorbereitet und freuen sich auf zahlreichen Besuch. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei.