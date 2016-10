Ladendieb dank Videoüberwachung dingfest gemacht

02.10.2016, 13:53 Uhr

Auf einem Überwachungsvideo konnte die Polizei Gmunden einen Ladendieb identifizieren und festnehmen.

Örtliche Fahndung eingeleitet

GMUNDEN. Geschehen am 1. Oktober gegen 16:30 Uhr. So soll ein Mann aus Ohlsdorf laut Polizei zwei Elektronikartikel aus einem Geschäft in Gmunden gestohlen haben. Anschließend begab er sich in eine nahe Parfümeriefiliale und soll dort ein Herrenparfum entwendet haben.Durch die Polizei Gmunden wurde in enger Zusammenarbeit mit der Sicherheitswache Gmunden eine örtliche Fahndung nach dem flüchtenden Täter eingeleitet. Diese blieb zunächst erfolglos. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der Beschuldigte aber schließlich identifiziert werden.

Kurze Zeit später nahm ihn die Polizei in einem Gmundner Einkaufszentrum fest. Sämtliche gestohlenen Gegenstände konnten sichergestellt und zurückgegeben werden. Der 29-Jährige wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.