Linda Eder erneut beste Bierzapferin der Bad Ischler Tourismusschulen

02.02.2017, 10:11 Uhr

BAD ISCHL. Am 25. Jänner fand wieder die interne Schulzapfmeisterschaft für die Zipfer Zapf Masters an den Tourismusschulen Bad Ischl statt.

30 Kandidaten hatten sich für den Bewerb angemeldet. Es galt, zweierlei Biere in vorgegebenem Zeitrahmen zu zapfen und zu präsentieren, wobei auf Genauigkeit, perfektes Zapfen und natürlich entsprechende Schaumqualität geachtet wurde. Linda Eder (3HLc) konnte ihren Titel als beste Bierzapferin der Schule erfolgreich verteidigen. Auf dem zweiten Platz landete Daniel Stein (3HLa). Ein spannendes Duell entwickelte sich um Platz 3. Nach mehrmaligem Stechen hatte Gabriel Racher knapp (4HLa) die Nase bzw. die „Bierkrone“ vorne. Damit gab es nach 20 Jahren Zipfer Zapf Masters an den Tourismusschulen erstmals einen „echten“ vierten Rang: Bernhard Weikinger (3HLb) unterlag im Stechen mit einem halben Punkt wirklich nur um Schaumesbreite.Die ersten Drei fahren im April zur Landesausscheidung nach Linz. Man darf davon ausgehen, dass Biersommelier Peter Prechtl „seine“ Kandidaten perfekt vorbereiten und zu Höchstleistungen anspornen wird. Ob Siegerin Linda Eder in ihrer Freizeit gerne mal ein Bier trinkt, bleibt ein gutgehütetes Geheimnis.