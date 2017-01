Musikverein Ohlsdorf hielt Jahreshauptversammlung ab

09.01.2017, 15:04 Uhr

Bei der Jahreshauptversammlung, die am Dreikönigstag in den Räumen des Musikvereines stattfand, blickte Obfrau Karen Schausberger auf ein gelungenes Jahr 2016 zurück. Unter anderem wurde erstmals ein Dämmerschoppen im alten Bauhof ausgerichtet, der sehr gut von der Bevölkerung aufgenommen wurde.Bei seinem letzten Bericht als Kapellmeister berichtete Klaus Pesendorfer von Auszeichnungen bei Marsch- und Konzertwertungen. Norbert Panholzer übernimmt ab heuer das Kapellmeisteramt.Nach Feststellung einer soliden Finanzgebarung durch Kassiererin Eva Krötzl folgte wie immer die launige Powerpointpräsentation von Schriftführer Herbert Starzinger, die auch heuer für viele Lacher sorgte.Das überaus aktive Jugendreferat unter Elisabeth Hochmeir berichtete von vielen Aktivitäten, unter anderem von der Blockflötengruppe, bei der viele Kinder überhaupt zum ersten Mal mit Musik in Berührung kommen. Gleich sieben Musikerinnen kümmern sich um diese Gruppen, die bis zu sieben Kinder umfassen können.Bei der Jahreshauptversammlungen wurden verdiente Musiker geehrt:- Ulrich Asamer und Johannes Reisenberger erhielten die Verdientsmedaille in Bronze für 15 Jahre bei der Blasmusik- Johannes Aimer und Hansi Ohrlinger erhielten die Verdienstmedaille in Gold für 35 Jahre- Ernst Stadlmayr erhielt das Ehrenzeichen in Gold für langjährige Funktionärstätigkeit- Karl Kienesberger und Hubert Raffelsberger erhielten das Ehrenkreuz in Silber – eine sehr seltene AuszeichnungBei den Grußworten bedankten sich der Gemeindevorstand mit Bürgermeisterin Christine Eisner an ihrer Spitze, und Pfarrer Pater Alois Parzmair für die hervorragende Zusammenarbeit.