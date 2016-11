NMS Bad Goisern beteiligte sich am Schulradio-Tag

28.11.2016, 09:00 Uhr

BEZIRK. Bereits zum vierten Mal fand am 28. November der österreichweite Schulradio-Tag der Freien Radios statt.

Von 9 bis 17 Uhr wurden dazu eigens für diesen Tag gestaltete Sendungen als Beispiele der betreuten Projekte/Workshops in Kooperation mit Schulen aus der jeweiligen Region vorgestellt. Bei der Tagesbetreuung in der NMS Bad Goisern, in der Landesmusikschule Bad Goisern und beim Freien Radio Salzkammergut wurde in den vergangenen Wochen eifrig an einer vorweihnachtlichen Radiosendung gearbeitet. Zehn Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren sind an dieser Produktion beteiligt und haben mit vollem Einsatz mitgemacht. Dazu wurden Interviews geführt, Geschichten vertont und Musik aufgenommen.