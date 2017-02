Pilz macht Eschen krank: Baumfällungen in Bad Ischl

14.02.2017, 09:00 Uhr

BAD ISCHL. So wie im Vorjahr ist es auch heuer wieder notwendig, aufgrund des sichtbar voranschreitenden Eschensterbens Bäume in Bad Ischl zu fällen.

Diese Pflanzkrankheit wird durch einen Pilz verursacht, der sich bereits über ganz Europa ausgebreitet hat und die Eschenbestände stark gefährdet. Bei sehr starkem Vitalitätsverlust, welcher mit einem Absterben der Baumkrone und der Wurzeln einhergeht, ist eine Fällung unerlässlich. Oftmals sind bereits geschwächte Bäume auch mit dem Hallimaschpilz belastet welcher die Bäume noch schneller zum Absterben bringt und die dann häufig ohne äußere Einwirkungen (Wind, Eis-und Schneelast) umstürzen. Speziell entlang der Salzburgerstraße, am Stifterkai und in der Kaltenbachau müssen daher zahlreiche Eschen gefällt werden. Der Pilz kann in seiner Ausbreitung nicht gestoppt werden, wodurch auch in Zukunft Fällungen notwendig sein werden. Im kommenden Frühjahr werden Nachpflanzungen mit standortgemäßen Baumarten durchgeführt. Eschen werden erst wieder als Allee- und Parkbäume nachgepflanzt, sobald Eschensorten zur Verfügung stehen die gegenüber dem Pilz unempfindlich reagieren.