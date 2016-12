Pkw kippt nach Unfall um – 42-jähriger Lenker wird verletzt

04.12.2016, 08:46 Uhr

Zwei Autos kollidieren, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

BEZIRK. Wie die Polizei berichtet, lenkte ein 17-jähriger Laakirchner am 3. Dezember 2016, um 14.30 Uhr, seinen Pkw in Laakirchen auf der Stifterstraße stadtauswärts in Richtung Kreuzung mit der Lindacher Landesstraße. Bei dieser Kreuzung wollte er halblinks in die L1309 einbiegen. Dabei dürfte er den von rechts auf der L1309 in die Kreuzung einfahrenden Pkw eines 42-jährigen Neukirchners übersehen haben. In der Folge kam es zuer Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw des Neukirchners kam ins Schleudern und wurde gegen den Randstein der Straße geschoben. Dort kippte das Fahrzeug um und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Gmunden gebracht. Der 17-Jährige bleibt unverletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.