Pkw vom Zug erfasst

15.01.2017, 09:04 Uhr

Das Auto eines Mannes aus Scharnstein wurde von Zug rund 100 Meter weit mitgeschleift.

SCHARNSTEIN. Am frühen Abend des Samstag, 14. Jänner, lenkte ein 26-jährige Mann aus Scharnstein seinen Pkw auf der Traxenbichl Sraße in Richtung "Am Kronabeht". Am unbeschrankten Bahnübergang Traxenbichl dürfte der Mann den von rechts kommenden Zug übersehen haben. Trotz einer Vollbremsung konnte der 53-jährige Lokführer die Kollision nicht mehr verhindern. Der schwere Zug schleifte den Pkw rund 100 Meter mit. Der Autolenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert. Der total beschädigte Pkw wurde von der Feuerwehr Scharnstein von den Gleisen entfernt. Der Zug wurde nur leicht beschädigt.