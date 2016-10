02.10.2016, 13:28 Uhr

In Ebensee kam es am Parkplatz einer Gastwirtschaft zu einer Rauferei zwischen Einheimischen und Asylwerbern.

EBENSEE. Auf dem Parkplatz eines Gasthauses in Ebensee kam es laut Polizeiangaben am 2. Oktober gegen 1:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen syrischen und irakischen Asylwerbern und Einheimischen. Laut Zeugen soll es bereits im Eingangsbereich zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Kontrahenten gekommen sein. Zwei Beteiligte aus Ebensee und ein syrischer Asylwerber wurden bei der Rauferei unbestimmten Grades verletzt und mit Rettungen in Krankenhäuser eingeliefert.