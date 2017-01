Salinenmusikkapelle Bad Ischl blickt auf ihr 165. Bestandsjahr zurück

30.01.2017, 12:37 Uhr

Die Mitglieder der Salinenmusikkapelle Bad Ischl trafen sich am Freitag, 20. Jänner zur 166. Jahreshauptversammlung und blickten auf ein erfolgreiches und aktives Vereinsjahr zurück.

48 Gesamtproben, 12 Konzerte und 80 sonstige Ausrückungen prägten das Jahr 2016. Als musikalische Höhepunkte des vergangenen Jahres nannte Kapellmeister Josef Morbitzer das Jubiläumskonzert anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Jugendkapelle, das Frühlingskonzert, die Kurkonzerte (von denen eines erstmals im Kaiserpark aufgeführt wurde) sowie die Festmesse der heiligen Barbara zur Ehr.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Versammlung standen Neuwahlen: Nach zwei sehr intensiven Jahren als Obmann der Kapelle legte Michael Höllwerth sein Amt zurück und wird sich in Zukunft wieder verstärkt der Jugendarbeit widmen. Erfreut verkündete er, dass 7 junge Musikerinnen und Musiker in die Kapelle aufgenommen wurden und im Herbst 14 Jungmusiker(innen) im Nachwuchsorchester „Salzkristalle“ starten werden. Kapellmeister Josef Morbitzer dankte ihm für die Zeit und Kraft, die er ins Vereinsleben investiert, insbesondere für seine Verdienste um die Anschaffung der neuen Vereinsfahne, die auf seine Initiative hin erworben und im Dezember im Rahmen der Barbarafeier geweiht wurde. Der neu gewählte Obmann Artur Höllwerth stellte in seiner Antrittsrede vor allem die Freude an der Musik in den Vordergrund und rief alle Musiker(innen) zu guter Zusammenarbeit auf.Im Rahmen der Versammlung gratulierte der Kapellmeister stolz den Jungmusiker(inne)n Elisabeth Wieder (Fagott) und Martin Greiner (Trompete) zu dem mit Auszeichnung absolvierten Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze sowie Gerald Armbruckner (Bassflügelhorn) und Daniel Zach (Bass) zum erworbenen Musikerleistungsabzeichen in Bronze.Einige Musiker(innen) wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: Anna Morbitzer erhielt die Verdienstmedaille in Bronze für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft, Jörg Tröthan das Ehrenzeichen in Silber und Rudolf Gratzer das Ehrenzeichen in Gold des OÖBV. Zusätzlich wurde der erste Flügelhornist Jörg Tröthan für seine 40-jährige Musikertätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt. Außerdem sprach Josef Morbitzer dem Ehrenobmann Alois Wiesauer für seine 50-jährige Mitgliedschaft Dank und Anerkennung aus und überreichte ihm eine Urkunde. Besonderes Engagement und Vorbildwirkung bewiesen in diesem Jahr die Musiker Johannes Wiesauer und Daniel Zach mit einem Probenbesuch von einhundert Prozent. Das fleißigste Register stellten die Trompeter.Abschließend drückten Vertreter der Stadtgemeinde, darunter Bürgermeister Hannes Heide, die Vizebürgermeister Josef Reisenbichler und Anton Fuchs sowie Stadtrat Johannes Kogler ihre Wertschätzung gegenüber der ältesten Musikkapelle der Stadt aus und dankten den Musiker(inne)n für ihren wertvollen Beitrag zum kulturellen (Zusammen-)Leben in Bad Ischl. Auch der Bezirksobmann des Blasmusikverbandes Markus Resch zeigte sich von den Leistungen der Salinenmusik beeindruckt.Mit viel Elan werden sich die Musiker(innen) nun nach der kurzen Winterpause wieder der Probenarbeit widmen, um ihren Zuhörer(inne)n auch im Jahr 2017 den einen oder anderen Ohrenschmaus bieten zu können. Erste Höhepunkte, zu denen die Musiker(innen) schon jetzt einladen, werden das Konzert der Jugendkapelle am 15. Februar 2017 um 19 Uhr in der Trinkhalle und das Frühlingskonzert am 29. April um 20 Uhr im Pfarrheim sein.