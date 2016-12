Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl ist wieder „Baby-friendly Hospital“

23.12.2016, 12:46 Uhr

BAD ISCHL. Bereits im Jahr 2012 erhielt die Geburtshilfeabteilung im Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl die internationale Auszeichnung „Baby-friendly Hospital“. Um dieses Qualitätssiegel auch weiterhin verwenden zu dürfen, muss sich ein Krankenhaus in regelmäßigen Abständen einer strengen Begutachtung unterziehen. Das Ischler Spital hat die Re-Zertifizierung für weitere vier Jahre mit Bravur bestanden.

„Baby-friendly Hospital“ ist eine internationale Auszeichnung die von der Weltgesundheitsorganisation WHO und der UNICEF ins Leben gerufen wurde. Die Idee dahinter: Die Förderung des Stillens und der frühen Bindung des Säuglings zur Mutter.Der Geburtshilfeabteilung am Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl wurden – durch die Gutachterinnen des ONGKG (Österreichisches Netzwerk gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen) – im Rahmen der Zertifizierung Bestnoten ausgestellt. DGKP Judith Weiß, Stationsleiterin der Geburtshilfeabteilung, sieht die Auszeichnung als Erfolg: „Wir ziehen alle am selben Strang: Von der Ärzteschaft, den Hebammen, der Pflege bis zum Reinigungspersonal tragen alle dazu bei, dass die Inhalte des Programms aktiv gelebt und die Mütter und ihre Kinder bestmöglich betreut werden“.