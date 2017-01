Traditionelles Sau-Schiessen für einen guten Zweck!

13.01.2017, 17:05 Uhr

Wie alle Jahre zuvor fand auch zu Beginn des Jahres 2017 das traditionelle „SAU-Schiessen“ als Benefizveranstaltung der Jägerschaft Gschwandt statt. Veranstaltungsort war der SC - SCHIESSPARK Salzkammergut in Viecht, der 2016 durch den OÖ Landesjagdverband und das Land OÖ samt Grundstück erworben wurde. Obmann dieser Anlage ist Johann KREMSER, Ing. Rainhard MAYR betreut mit seinem Team den Schießstand samt Verköstigung der Schützen.Zur Veranstaltung selbst waren viele Schützen und auch zahlreiche Ehrengäste wie die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden gekommen. Veranstaltungsleiter war Bezirksjägermeister Stv. Franz WAMPL, der auch die Begrüßung, die Siegerehrung und die Übergabe des Reinerlöses der Veranstaltung samt Spenden aller Anwesenden an Klaus FEICHTINGER durchgeführt hat.Klaus FEICHTINGER wohnt in Baumgarten Gschwandt, verlor auf tragische Weise kurz vor Weihnachten seine Gattin nach schwerer Krankheit, zurückgeblieben ist er als Vater zweier Kinder, von denen auch eine Tochter an einer schweren Behinderug leidet. Dieses Spende soll das Leid etwas lindern und über die erste schwere Zeit hinweg helfen.Musikalisch wurde das „SAU-Schiesen“ von den Jaghornbläsern begleitet. Die Schützen und Jäger wollen und haben mit dieser Benefizveranstaltung Solidarität zu den Mitmenschen gezeigt und so eine besonders betroffene Familie maßgeblich unterstützt.Bericht Peter SOMMER FOTOPRESS, Bilder Hans FETZIGER