Villa Dachstein hat neuen Besitzer

01.09.2016, 06:00 Uhr

Zwei schöne Villen aus Bad Ischl waren auf der Suche nach einem Käufer – während die Villa Blumenthal noch für 1.950.000 Euro zum Verkauf steht, wurden für die Villa Dachstein bereits die Verkaufspapiere unterzeichnet.

BAD ISCHL. Berühmte Persönlichkeiten, wichtige historische Begebenheiten und ein atemberaubendes Seen- und Bergpanorama: Bad Ischl und das Salzkammergut haben viel zu bieten. Aber auch in Sachen prunkvoller Gebäude braucht man sich hier nicht zu verstecken. Zwei solcher Luxus-Objekte der Kaiserstadt stehen – beziehungsweise standen – zum Verkauf. Zum einen die Villa Dachstein, die mit einem Verkaufspreis von 1.150.000 Euro nun bereits einen Abnehmer gefunden hat. Zum anderen die Villa Blumenthal von Peter Janisch, bei der es sich – trotz reduziertem Preis von 2.400.000 auf 1.950.000 Euro – bislang etwas hingezogen hat."Die BezirksRundschau hatte hier das perfekte Timing", freut sich Immobilien-Makler Matthias Rettenbacher von RE/MAX Bad Ischl. Noch während er die nötigen Infos über die Villa Dachstein für einen Zeitungsbericht zusammengesucht hatte, landete ein Kaufangebot auf seinem Tisch. "Kurze Zeit später war der Verkauf fix", so Rettenbacher, der für die Villa Dachstein nun einen Besitzer aus Salzburg gefunden hat.

Janisch: "Abschied fällt schwer"

Luxus hat seinen Preis

Beeindruckend sind die beiden Villen allemal. Die Villa Blumenthal – das erste Fertigteilhaus der Welt – war von Oscar Blumenthal bei der Weltausstellung in Chicago entdeckt und am 19. März 1895 nach Bad Ischl gebracht worden. Mit 400 Quadratmetern Wohn- und 2600 Quadratmetern Grundfläche lässt es sich in der ruhigen Atmosphäre am Fuße der Katrin durchaus aushalten. Das dachte sich einst Oscar Blumenthal, der dort auch das Bühnenwerk "Im Weissen Rössel" verfasst hat. Seit 35 Jahren lebt Peter Janisch nun in seiner Villa. Die Entscheidung zum Abschied war kein leichter. "Aufgrund einer Atemwegserkrankung bekommt mir die kalte Luft der Wintermonate nicht", so Janisch, den es nun in wärmere Gefilde verschlägt. Zudem habe er Jahrzehnte lang mit seiner vor einigen Jahren verstorbenen Frau in der Villa gelebt und die Erinnerung sei allgegenwärtig. Janisch zufolge gibt es mittlerweile ein konkretes Angebot aus der Ukraine – der Verkauf könnte also unmittelbar bevorstehen.Ein Jahr vor der Villa Blumenthal war auch die Villa Dachstein erbaut worden. Ein Bankier war damals der Auftraggeber des architektonischen Schmuckstückes gewesen. In den vergangenen Jahren wurden die rund 490 Quadratmeter Wohnfläche als Hotel Garni geführt.Dass der Imobilienmarkt nicht immer einfach ist, weiß jeder, der schon einmal ein Objekt ge- oder verkauft hat. "Gerade bei solchen Luxus-Objekten ist die Herausforderung für Makler und Eigentümer groß", weiß auch Matthias Rettenbacher. Während man für Immobilien "normaler" Preisklasse relativ zügig einen Käufer findet, gebe es hier nur eine sehr kleine Käuferschicht. "Interessenten haben oftmals schon eine Villa, etwa in Frankreich oder der Schweiz, und wollen eben auch im schönen Salzkammergut einen Wohnsitz", erklärt der RE/MAX-Mitarbeiter weiter. Dass potentielle Käufer das nötige Kleingeld haben müssen liegt auf der Hand. "Erfahrungsgemäß kommen solche Leute aus sehr reichen oder gar adeligen Verhältnissen", so Rettenbacher weiter. "Es sind aber zumeist eher unnauffällige Menschen, die mit einer alt-ehrwürdigen Ischler Villa weder auffallen, noch imponieren wollen." Warum es teilweise nicht gleich mit dem Verkauf einer (Luxus-)Immobilie klappt, hat Rettenbacher zufolge oft mit dem "Kardinalfehler" (siehe Info-Kasten) zu tun.