Vizebürgermeister tritt mit 10. Oktober zurück

03.10.2016, 16:53 Uhr

"Die Tatsache, dass mein Beruf derzeit sehr viel Engagement von mir erfordert, erlaubt es mir jetzt und auch in absehbarer Zukunft einfach nicht, meine Aufgaben in der Gemeinde und der Partei zufriedenstellend zu erfüllen. Daher habe ich mich entschlossen, den Weg für Andere frei zu machen, die zeitlich in der Lage sind, die zweifellos großen anstehenden Anforderungen zu bewältigen. Mein Mandat als Gemeinderat der SPÖ werde ich behalten um hier weiterhin - wenn auch in stark eingeschränktem Umfang - für die Marktgemeinde und ihre Bürger arbeiten zu können", so Berger.