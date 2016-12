"Weihnachtswunder": Bad Ischler Grüne stimmen neuem Jahrsbudget zu

16.12.2016, 14:14 Uhr

Kollektives ja zum Finanzplan, Museumsbesuche sollen geringfügig teurer werden und zweigeteilte Meinung zur "familienfreundlichen Gemeinde"

BAD ISCHL. Bei der letzten Gemeinderatssitzung im Jahr 2016 zeigten sich die Fraktionen der Kaiserstadt in vorweihnachtlicher Kuschellaune. Ehe man sich kollektiv am Ende der Sitzung gegenseitig Rosen für die konstruktive Zusammenarbeit streute, wurde vor allem der Budget-Voranschlag 2017 lebhaft erläutert."Ich war bereits zum zehnten Mal bei einer Jahres-Budgetplanung dabei", so Bürgermeister Hannes Heide, "aber heuer war es eine besondere Herausforderung." Zum einen, weil Rainer Stadler nur mehr eingeschränkt mit seiner Hilfe zur Verfügung stand, zum anderen aber auch, weil man bei vielen Punkten den Sparstift ansetzen musste. Mitgrund ist der Finanzausgleich, bei dem Bad Ischl Heide zufolge "als großer Verlierer hervorging". Generell habe man aber fraktionsübergreifend sehr konstruktiv an der Erstellung zusammengearbeitet. Dies kann Markus Reitsamer (Die Grünen) nur unterstreichen. "Wir haben versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste herauszuholen – es ist wichtig, trotzdem zukunftsträchtige Projekte für Bad Ischl zu schaffen." Nachsatz: "Darum stimmen wir von den Grünen heuer erstmals seit langem dem Budgetvorschlag zu." Ein Quantensprung, wie Stadtrat Andreas Laimer (FP) meint: "Es ist schön, dass jetzt endlich einmal alle Fraktionen die Verantwortung für die Budgetierung übernehmen." Er habe sich im Zuge der Vorarbeit den Anstieg der Pflichtausgaben angeschaut, diese sind im Vergleich von vor zehn Jahren um zwei Millionen Euro höher. "Das Finanz-Korsett wird immer enger", schließen sich auch Wilhelm Blohberger und die Kollegen der VP an, "bei vielen Punkten hatten wir wenig Handlungsspielraum."

Museums-Besuche attraktiver machen

Familienfreundlichkeit versus "Abschiebung" der Kinder

Um kostendeckender zu arbeiten wurde beschlossen, die Eintrittspreise der Bad Ischler Museen geringfügig zu erhöhen. Zudem müsse man versuchen, das Angebot noch attraktiver zu machen, um so mehr Besucher und damit auch Einnahmen zu generieren. "Das heißt natürlich nicht, dass wir mit der Arbeit von Maria Sams unzufrieden sind", erklärt Vizebürgermeister Anton Fuchs (FP). "Im letzten Jahr hat sie eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die einen Versicherungswert von rund zwei Millionen Euro hatte. Das zeigt, wie hoch die Qualität von Frau Sams' Arbeit ist."Nur beim Thema "familienfreundliche Gemeinde" gingen die Meinungen auseinander. Stadträtin Ines Schiller (SP) trug die Ergebnisse des Workshops vor. Neun Projekte wurden für die Audit ausgewählt. Davon müssen mindestens drei in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden, um die Förderung in Höhe von 10.000 Euro zu erhalten. "Wir sind grundsätzlich natürlich nicht gegen Familienfreundlichkeit", erklärt Anton Fuchs, dem aber das Konzept der stundenweisen Kinderbetreuung nicht gefällt: "Es scheint so, als würde die Kinderbetreuung nicht mehr primär den Eltern zufallen. Immer öfter werden die Kinder in fremde Hände gegeben, sodass sich Vater und Mutter ums Geldverdienen kümmern können." Schiller zufolge sei dieser Punkt keinesfalls dazu da, um die "Abschiebung der Kinder" zu fördern, sondern, um "jene zu unterstützen, die nicht täglich eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen wollen, aber im Notfall dann darauf zurückgreifen können."