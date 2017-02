A-Plan Österreich Tour machte Halt am Rathausplatz in Gmunden!

11.02.2017, 14:15 Uhr

Am Vormittag machte das Team A-Plan Österreich mit ihrem Bus am Wochenmarkt in Bad Ischl Halt und kam am Nachmittag auch auf den Rathausplatz nach Gmunden. Es wurden Folder mit dem A-Plan verteilt und auch darüber diskutiert. Mit dabei waren auch Gmundens SPÖ Vorsitzender Christian HENTER, die Vizebürgermeisterin von Ohlsdorf Ines MIRLACHER, Erich AUER und Markus MEDL und einige Mitglieder der SPÖ Gmunden.

Der A-PLAN der SPÖ Österreich ist ein ambitioniertes, modernes, sozialdemokratisches und längerfristiges Programm. Eines, dass uns wieder an unsere Grundsätze erinnern soll und eines, das- vor allem und ganz wesentlich- konkrete Maßnahmen beinhaltet, die es uns ermöglichen, die einzelnen Baustellen, die wir haben anzupacken und in absehbarer Zeit zu einem funktionierendem Gebäude hochziehen zu können. An anderer Stelle wiederum ist der Plan A logische Fortsetzung bestehender Vereinbarungen.Ein Angebot an Österreich und die Menschen, zu dem ganz herzlich eingeladen wird.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie Sonstige - A-Plan Österreich