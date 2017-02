2. Halbfinale TRAUNSEE-SHARKS1 vs. OLDIES Linz!

12.02.2017, 01:39 Uhr

Heiß ging es heute Samstag 11.2.2017 im Haifischbecken Gmunden her, als die TRAUNSEE-SHARKS1 tapfer gegen den EC OLDIES Linz in der 1. OÖ LIWEST Eishockeyliga das 2. Halbfinalspiel bestritten. Und dies in einer an Spannung kaum zu überbietenden Partie, wo die SHARKS sogar im Mitteldrittel die Oberhand hatten.Den Torreigen eröffneten die Gäste aus Linz in der 3. Spielminute durch OBERMAYR mit dem 0:1, doch die SHARKS gaben keinen Millimeter nach und waren in Minute 8 durch Vladimir JANOV mit dem Ausgleich 1:1 zur Stelle. Torchancen auf beiden Seiten machten die Spannung fast unerträglich! Und wieder waren die OLDIES als erster erfolgreich und F. ECKER erzielte das 1:2. Nur Sekunden später konnte Pascal KOPP den Puck durch ein ideales Zuspiel von Eric HRUBY zum Ausgleich 2:2 im Tor der Gäste versenken. 20 Minuten waren gespielt.40 Sekunden nach Beginn des zweiten Spielabschnitts war Dominic KLIMEK nach Assist durch Thomas MOSER mit dem 3:2 zur Stelle und vier Minuten später konnte Manuel SCHATZL sogar das 4:2 erzielen. Die SHARK Fans waren aus dem Häuschen. Man glaubte schon an eine Sensation, doch es kam anders. So wie im Auswärtsspiel in Linz packten die OLDIES ihre Erfahrung und Routine aus, nützten jeden kleinen Fehler der HAIE und konnten durch F. KALAB und zwei Tore von F. ECKER wieder auf 4:5 erhöhen. Nochmals brachte Manuel SCHATZL im Alleingang mit dem 5:5 Ausgleich die Fangemeinde zum Jubeln. Ein Überzahlspiel der Gastgeber nützten nicht die Haie, sondern F. ECKER zum Pausenstand von 5:6 für die OLDIES. Die Begegnung war bis zu diesem Zeitpunkt ein echter Eishockeyschlager.Die TRAUNSEE-SHARKS versuchten nochmals alles zu geben, hatten aber ab dem 3. Spielabschnitt kein Schussglück, während die Gäste durch F. KALAB und G. OBERMAYR noch zweimal erfolgreich waren. So endete dieser Eishockeykrimi mit 5:8 für die Routiniers aus Linz, die im Finale gegen den EC WIN WIN Wels antreten.Die SHARKS1 bestreiten das Spiel um Platz 3 auswärts gegen die STEYR PANTHERS. Spieltermin steht noch nicht fest, wird aber auf der Homepage unter www.traunsee-sharks.com rechtzeitig bekannt gegeben.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Sport - 2.HF Sharks Oldies