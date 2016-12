2 Niederlagen der TRAUNSEE-SHARKS!

19.12.2016, 00:04 Uhr

Bereits am Freitag 16.12.2016 waren die TRAUNSEE-SHARKS 2 zu Gast ind der REVA-Halle Vöcklabruck beim EC VORALPENKINGS/Vöcklabruck. Hochmotiviert begannen beide Mannschaften diese Partie, ging es doch auch um die Tabellenführung in der 3. OÖ LIWEST Eishockeyliga."Zwei Drittel Top, der letzte Spielabschnitt ein Flop!“ so bezeichnete Spielertrainer Robert KASTBERGER diese Partie. Mit den ersten zwei Drittelergebnissen 1:1 und 3:3 war noch alles offen. Für die Haie erzielten Robert KASTBERGER 2 Tore und Michael HIESLMAIR und Rene STRITZINGER je einen Treffer. Im letzten Drittel wollte dann für die SHARKS nichts mehr gelingen, Tor um Tor zogen die Gastgeber davon und siegten letzendlich mit 10:4 Tore.„Schwamm drüber, im Grunddurchgang ist es noch nicht so schlimm eine Partie zu verlieren, derartiges wie heute darf im Finale nicht passieren. Dass wir das Finale erreichen bin ich überzeugt, oft stärkt eine Niederlage eine Mannschaft. Wir werden sicher das Spiel nochmals analysieren und dann an uns weiter arbeiten!“, so Trainer Robert KASTBERGER nach dem Match.Jetzt geht es in die Weihnachtspause und am Sonntag 8.1.2017 haben die TRAUNSEE-SHARKS 2 den EC VORALPENKINGS Vöcklabruck zu Gast im Haifischbecken Gmunden. Das riecht förmlich nach Revanche!

Am Sonntag 18.12.2016 kam es dann zur mit Spannung erwarteten Begegnung des Aufsteigers TRAUNSEE-SHARKS 1 gegen den Tabellenführer und amtierenden Meister EC OLDIES Linz. Hartes Training und beste Vorbereitung eilten dem Spiel voraus. Und schon nach dem Anpfiff rollten die Angriffe auf beiden Seiten. Der erste Treffer der Partie wurde durch die Gäste erzielt, doch Thomas MOSER konnte in der 6. Spielminute zum 1:1 ausgleichen. Bis zur 9. Spielminute war die Begegnung noch offen, doch dann zeigte der Meister sein Können. Tor um Tor mussten die SHARKS hinnehmen und so stand es nach 20 Minuten 1:4 und nach dem zweiten Drittel schon 1:6. Die Haie kämpften zwar taper mit, kamen auch zur etlichen Torchancen, doch leider war entweder beim Linzer Tormann Martin SCHARINGER Schluss oder die Hartgummischeibe verfehlte das Tor nur knapp. Ein Tor wollte halt nicht sein.Nach 4 weiteren Treffern der OLDIES im letzten Spielabschnitt stand auf der Anzeigetafel 10 Sekunden vor Spielende 1:10. Doch nochmals kamen die SHARKS vor das Tor der Linzer und ein Fehlpass eines Verteidigers nützte Christopher URSTÖGER zum Enstand von 2:10.Trainer Thomas SCHATZL nach der Begegnung: „Es war das erwartet schwerste Spiel der bisherigen Saison. Meine Jungs haben phasenweise sehr gut mitgespielt, die fehlende Routine, die die Linzer Gegner vorweisen können, macht sich bei so einem Match natürlich bemerkbar. Es war teilweise ein Lehrspiel für unsere junge Truppe, aus dem wir alle zusammen lernen können. An erster Stelle für die Zukunft stehen gute Ergebnisse gegen die unmittelbaren Verfolger PUCKJÄGER/Traun und EC WIN WIN Wels, um in das Play off einziehen zu können!“, so das Resümee des Trainers.Auch die TRAUNSEE-SHARKS 1 haben jetzt bis zum Samstag 7.1.2017 Pause und treten dann auswärts gegen den EC PUCKJÄGER/Traun an.Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2017 wünscht die gesamte TRAUNSEE-SHARK Familie und freut sich schon auf ein Wiedersehen im Haifischbecken Gmunden.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Sport - Niederlagen der SHARKS