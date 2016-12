Adler & Bucewicz entscheiden Ischler Tennis-Masters für sich

29.12.2016, 22:43 Uhr

BAD ISCHL. Traditionell treffen sich am Ende jeder Tennissaison der Profispieler die besten acht Einzelspieler bzw. die besten acht Doppelpaarungen der Weltrangliste, um beim sogenannten "Masters" die Besten der Besten zu küren. Ebenso ist es auch beim TC Bad Ischl seit Jahren Tradition, dass kurz vor dem Jahreswechsel das hochkarätigste Doppel-Team ermittelt wird.

Hier treffen sich zwar nicht nur die besten Spieler des Landes oder des Vereins, aber immerhin die ambitioniertesten. Organisiert wurde das Event von Felix Adler.Gespielt wurde in zwei Dreiergruppen, wobei die jeweils Gruppenersten und -zweiten ins Halbfinale aufsteigen. Dort spielen die ersten von Gruppe A, gegen die zweiten von Gruppe B und umgekehrt. Beide Halbfinali wurden von den Favoriten klar für sich entschieden: So setzten sich im ersten Spiel Christof Kranabitl und Peter Rutzendorfer gegen Philipp Gratzer und Christof Gröplbauer durch und gaben dabei lediglich 2 Games ab. Knapper, aber trotzdem deutlich, bezwangen die Top-Gesetzten Felix Adler und Alex Bucewicz Horst Bruckschlögl und Markus Kainzner.Im Finale kam es somit zum erwarteten Spitzenduell zwischen Adler/Bucewicz und Kranabitl/Rutzendorfer. Satz eins ging mit 6:0 an Adler/Bucewicz, der zweite Durchgang fiel mit 6:4 zwar enger aus, aber der Sieg war den Favoriten nicht zu nehmen.