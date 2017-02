Anni und Finn holten Gold, Silber und Bronze für die SU TRITEC Pettenbach!

08.02.2017, 16:59 Uhr

Als „Zugabe“ deutlicher Klassensieg beim Intersport- KIDS- Cup!Als „Fleißaufgabe“ bestritt Finn GRUSSOVAR auch noch in Maria Alm den Intersport- RTL in der Klasse U 7 und distanzierte dabei alle seine 7 gleichaltrigen Konkurrenten, beginnend beim Zweitplatzierten Christian Junghuber, der bereits 3,4 sec. Rückstand aufwies.ANHANG , Fotos SU Böhmerwald): Nr 1) Eine zufriedene ex aequo- drittplatzierte Anni Spitzbart (2. von rechts!)Nr. 2) Finn GRUSSOVAR als Zweiter bei seinem Erstantreten bei der Union –Landesmeisterschaft!