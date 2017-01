Askö Schachner Vorchdorf verpflichten Ex-Bundesligakicker

26.01.2017, 09:23 Uhr

Peter Orosz, der 35-jährige Stürmer mit einschlägiger Bundesligaerfahrung, soll die Bezirksligisten in die Landesliga schießen

Almtaler wollen Aufstiegschance nützen

Weltenbummler zurück, zwei Spieler weg

Sieben Testspiele, aber kein Trainingslager

VORCHDORF. "Wir haben eine ausgezeichnete Mannschaft, aber ein echter Knipser hat uns bislang gefehlt", begründet Hans Kronberger, sportlicher Leiter beim Askö Schachner Vorchdorf, aktuell Tabellenzweiter in der Bezirksliga Süd, die Verpflichtung des 35-jährigen Stürmers Peter Orosz. Der ehemalige ungarische Nationalspieler ist seit Jahren bei österreichischen Top-Klubs engagiert und hat unter anderem bei Red Bull Salzburg und Wacker Innsbruck in der Bundesliga seine Torjägerqualitäten bewiesen. Der ungarische Stürmer, soll dazu beitragen, "dass wir Winterkönig Mondsee doch noch abfangen können", so Kronberger.Der Kontakt zu Orosz kam über Vorchdorfs Trainer Topalovic zu Stande, der Orosz seit seiner Tätigkeit bei Pasching und Askö Oedt bestens kennt. Im vergangenen Herbst war der sympathische Goleador beim ESV Wels engagiert, für den er 13 Treffer in zehn Spielen erzielte und damit die Torschützenliste in der 1. Klasse Mitte-West anführt.Obwohl Herbstmeister Union Mondsee bereits sechs Punkte Vorsprung auf die Schachner-Kicker hat, wollen die Vorchdorfer den Titelkampf mit dieser Verpflichtung nochmals richtig spannend machen. "Das wir in die Landesliga wollen, ist kein Geheimnis. Die Chancen stehen sehr gut und daher wollen wir diese heuer nützen. So wie in den letzten Saisonen haben wir auch im letzten Herbst wieder zu viele Tormöglichkeiten ausgelassen, dies soll mit Peter Orosz nun anders werden. Aber mit Tabellenführer Mondsee und dem Drittplatzierten Stadl-Paura haben wir zwei überaus starke Mitbewerber und daher ist selbst ein Goalgetter wie Orosz keine Garantie, dass wir unser großes Ziel auch tatsächlich schaffen werden", ist sich Hans Kronberger bewusst.Vorchdorf-Trainer Amir Topalovic freut sich aber nicht nur über den Zugang von Peter Orozs, sondern auch über die Rückkehr von "Weltenbummler" Kevin Wallmen, der ja im Herbst nur bis zur siebten Runde für seine Farben aktiv war und dabei immerhin sechs Treffer erzielt hat. Damit ist der 22-jährige Akademie-Absolvent noch immer bester Torschütze des Tabellenzweiten. Sein bisheriger Sturmpartner Akos Gillich (spielt im Frühjahr bei Thalheim) und Innenverteidiger Manuel Gegenleitner (er heuerte bei Ligakonkurrent SV Pichl an), haben hingegen die Askö Schachner Vorchdorf verlassen. "Damit sind unsere Transfers abgeschlossen und ab sofort gilt die Konzentration ausschließlich der Vorbereitung auf die Rückrunde", so Vorchdorfs Sportchef Hans Kronberger.Trainer Topalovic und sein 20 Mann-Kader trainieren seit Mittwoch, 25. Jänner im Clubheim und in der Vorchdorfer Sporthalle. Einmal pro Woche gibt es eine Übungseinheit am Gmundner Kunstrasen. Darauf werden auch die meisten der sieben Testspiele ausgetragen. Das erste Kräftemessen erfolgt am Samstag, 4. Februar gegen Erstligist Union Gschwandt, danach folgen Aufbauspiele gegen Bad Ischl, Schwanenstadt, Altmünster, Bad Hall, St. Florian und SV Traun. Auf ein Trainingslager verzichtet der erfolgsverwöhnte Trainer bewusst: "Wir haben in Vorchdorf und Gmunden tolle Bedingungen, der gesamte Verein ist hoch motiviert und daher ist es mir viel lieber, in gewohnter Umgebung konzentriert zu arbeiten."