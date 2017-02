Die TRAUNSEE-SHARKS1 zeigten die Zähne!

04.02.2017, 14:53 Uhr

Mit dezimierten Kader und den Drittelergebnissen von 2:1, 1:0 und 2:1 konnten die TRAUNSEE-SHARKS1 erhobenen Hauptes das Eis verlassen und die Heimreise nach Gmunden antreten. Einstimmig erklärten die mitgereisten Fans aus dem Salzkammergut diese Begegnung zum besten Spiel dieser Saison und entließen die SHARKS mit tosendem Applaus in die Kabine.

Das Retourmatch findet am Samstag 11.2.2017 mit Spielbeginn 18:30 Uhr in der Eishalle Gmunden statt. Sicher wird diese Begegnung mit Prädikat wertvoll zu betiteln sein!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie Sport - Oldies-Shark1