Maximilian Steiner bei Conti-Cup in Bischofshofen im Spitzenfeld

30.01.2017, 22:47 Uhr

Sein Plan vor heimischem Publikum und auf einer bekannten Schanze sich im Spitzenfeld zu etablieren ging voll auf. Nach seinen letzten guten Ergebnissen im Continental-Cup in Japan steigerte sich der 20jährige Maximilian Steiner erneut und schaffte an beiden Bewerbstagen jeweils Rang 10 im Endklassement. Dabei ließ der Ebenseer einige arrivierte Weltcup-Springer hinter sich und durfte sich über weitere Punkte für die Gesamtwertung freuen. Nächste Station im Continental-Cup ist Erzurum (TUR), wo am kommenden Wochenende wieder zwei Wettkämpfe am Programm stehen.Noch keinen Wettkampf aber vielmehr ein erfolgsversprechendes Training absolvierten die heimischen Skispringerinnen Elisabeth Raudaschl aus St. Wolfgang und Sophie Mair aus Bad Ischl bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Park City (USA). Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe bereiteten sie sich auf die ersten Wettkampfsprünge vor.