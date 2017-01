NTS-Athleten mit Podestplätzen in Fuschl und Murau

12.01.2017, 12:22 Uhr

SALZKAMMERGUT. Erfolgreich verlief der Start ins Jahr 2017 für die Langläufer des Nordic Ski Team Salzkammergut (NTS) aus Bad Ischl und Bad Goisern.

Erfolge in Murau beim "Sumicup"

Aufgrund der Terminkollision mit dem gleichzeitig stattfindenden Langlaufbewerb des Sumicup in Murau und nach der „Infektwelle“ der letzten Tage gingen nur drei NTS Athleten beim ersten Salzkammergut Cup Rennen dieser Saison in Fuschl an den Start. Wegen des starken Schneefalls der letzten Tage und während des Rennens herrschten äußert schwierige Verhältnisse und die weiche, tiefe Loipe verlangte den jungen Athleten alles ab. Gelaufen wurde in der Freien Technik (Skating). Daniel Glaßer (Jahrgang 2004) siegte nach ausgeheiltem Infekt in der Schüler I Klasse. Eine tolle Leistung bot auch Nico Gamsjäger, der sein erstes SKG Cup Rennen lief und den sechsten Platz erreichte. Letztes Jahr war Nico noch sehr erfolgreicher Alpiner Schiläufer, erst seit wenigen Monaten trainiert er mit den Nordischen Athleten des NTS – umso beachtlicher seine Leistung.Felix Bleier (Jahrgang 2002) der krankeitsbedingt den letzten Austriacup Ende 2016 auslassen musste, konnte an seine guten Leistungen zu Saisonbeginn anknüpfen. Mit 36,6 Sekunden Vorsprung gelang ihm ein eindrucksvoller Sieg in der Schüler II Klasse.Unterdessen konnten drei weitere Nachwuchstalente des NTS beim Sumicup in Murau ihr Können unter Beweis stellen, wo ebenfalls in der Freien Technik gelaufen wurde. Wie Felix Bleier musste auch Sarah Irmler (Jahrgang 2003) den letzten Austriacup Ende Dezember krankheitsbeding auslassen, trotzdem gelang ihr ein eindrucksvoller Lauf, der letztendlich sogar für den Sieg in der Klasse U14 reichte.Leon Kienesberger (Jahrgang 2002) zeigte sich in seiner gewohnten Topform und verpasste den Sieg in der U15 nur um Haaresbreite. Eine großartige Leistung legte auch Nikola Glaßer (Jahrgang 2003) an den Tag. Mit nur geringem Rückstand freut sie sich über den dritten Platz in der Klasse U14.