"Paper-Girls" festigen Tabellenrang mit Machtdemonstration

30.01.2017, 17:30 Uhr

LAAKIRCHEN. Der Flow der Paper-Girls hält auch weiter an: Bei der letzten Heimrunde besiegten die Laakirchnerinnen Neusiedl und Grieskirchen jeweils mit 3:0 und festigten damit Rang drei in der Tabelle. Die Herren boten gegen Freistadt und Vöcklabruck alles auf, dennoch für einen Sieg zu wenig.

Neusiedl konnte nur im zweiten Satz mit den kompakten Laakirchnerinnen mithalten, es war ein klarer und wichtiger Erfolg (11:3, 11:9, 11:4) gegen die Mitkonkurrentinnen aus Niederösterreich. Im zweiten Spiel fassten die Grieskirchnerinnen fast die „Höchstsstrafe“ aus, die Wohlfahrt-Fünf besiegte die Trattnachtalerinnen mit 11:0, 11:0, und 11:1. Dabei kamen auch Laakirchens Bundesligahoffnungen Judith Schausberger und Julia Helmberger erstmals zum Einsatz. Hervorragend liefen die Vorlagen für Carina Steindl, die vor allem über dem Netz serienweise punkten konnte.Am Samstag sind Laakirchens Herren in Laa/Thaya (17.00 Uhr) zu Gast und treffen dabei auch auf den TUS Kremsmünster, die Damen könnten am Sonntag in Freistadt (13.00 Uhr) gegen Freistadt und Arnreit bereits eine Final-3-Vorentscheidung herbeiführen.