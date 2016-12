"Reserve" des UBC Vorchdorf wird Badminton-Herbstmeister

19.12.2016, 17:30 Uhr

VORCHDORF. Auf eine äußerst erfolgreiche Herbstsaison kann das „Reserve-Team“ des UBC Vorchdorf in der 2. Landesliga zurückblicken. Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen USC Attergau sicherte sich UBC 2 den Herbstmeistertitel.

Zwar begann die Meisterschaft mit einer unglücklichen Niederlage in Windischgarsten, doch ab diesem Zeitpunkt war das UBC-Team nicht mehr zu stoppen. Mit vier Siegen in Folge sicherte sich Vorchdorf 2 noch die Winterkrone vor Windsichgarsten und peilt nun den Aufstieg in die höchste oberösterreichische Liga an. Zum Abschluss gab es noch einen knappen 5:3-Heimerfolg gegen USC Attergau.Erfolgreichste Spieler waren Florian Brandstötter und Bernhard Gruber, die jeweils acht Punkte in der Herbstsaison beisteuern konnten. Weiters kamen noch Dominik Kronsteiner, Rene Höller, Stefan Gollinger, Harald Starl, Waltraud Kronsteiner und Sherife Jusufi zum Einsatz.