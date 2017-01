Skitourenkurs des Alpenverein

31.01.2017, 17:57 Uhr

Skitourenkurs des AV Laakirchen im Krimmler Achental.

Auf Grund der Lawinenwarnstufe 3 und der noch geringen Schneelage waren die Touren recht schwierig zu bewältigen!

Bereits zum 8. Mal organisierten wir heuer wieder einen Skitourenkurs. Als Ziel wählten wir das Krimmler Achental, direkt hinter den Krimmler Wasserfällen. 15 Teilnehmer hatten sich eingefunden, Anfänger und Fortgeschritte hielten sich die Waage. In 2 Gruppen unter der Leitung von Gerhard Schröder und Horst Seyr erkundeten wir das Gelände und führten unsere Touren durch. An den Abenden wurde Theoretisches vermittelt, und eine gewissenhafte Tourenplanung durchgeführt.Von der Spuranlage, bis zur Schneekunde und Piepssuche war alles dabei. Augenmerk legten wir heuer verstärkt auf das Erkennen von Warnsignalen im Gelände, wie Schneeverwehungen, Wächten, Gangeln,…So war es für alle ein sehr lehrreiches Wochenende und wir wurden mit prächtigem Wetter entlohnt.Getrübt wurde das Wochenende von einem Unfall im naheliegenden Wildgerlostal. Hier kamen 2 tschechische Schneeschuhgeher ums Leben, welche wir am Freitag in der Hütten getroffen hatten. Solche Ereignisse machen uns schon demütig und unterstreichen noch mehr die Wichtigkeit eines verantwortungsvollen Umganges mit den Gefahren in den winterlichen Bergen.