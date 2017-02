Spielgemeinschaft Scharnstein/Eberstalzell ist CUP-Vize-Champion

09.02.2017, 09:00 Uhr

LINZ, SCHARNSTEIN. Am 5. Februar fanden in Linz-Kleinmünchen die Finalspiele im oberösterreichischen Harald-Rössler-CUP – das sogenannte „Final Four“ – statt. Die Auslosung brachte für die Spielgemeinschaft Scharnstein/Eberstalzell den altbekannten Ligarivalen Kremsmünster als Gegner im Halbfinale.

Top-Performance gegen Favoriten

Dies war auch von vornherein der Wunschkandidat, konnten die Kremstal-Volleys doch heuer in der Meisterschaft bereits zweimal klar besiegt werden. Trotzdem wurde es eine schwere Partie, aus der das Team rund um Kapitän Gerhard Kempinger mit einem hartumkämpften, aber dennoch nie wirklich gefährdeten 3:1 Erfolg als Sieger ins Finale einzog.Dort traf man auf den Titelverteidiger und klaren Favoriten VBC Steyr, gegen den man in den letzten beiden Jahren jeweils im Viertelfinale ausschied. Auch heuer war gegen den Tabellenersten der 2. Bundesliga kein Kraut gewachsen. In allen Spielelementen überlegen, wurden die Steyrer ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich mit einem 3:1-Sieg neuerlich den Titel. Für die SE-Volleys allerdings kein Grund um Trübsal zu blasen, konnte man doch als klarer Underdog dem Titelaspiranten einen Satz abknöpfen und mit dem Vize-Champion-Titel das beste Resultat der Vereinsgeschichte erzielen.