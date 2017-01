Stock auf Stock, Spannung pur!

14.01.2017, 21:26 Uhr

Dann wurde Stock auf Stock um den Ortsmeistertitel gefightet, Jeder gegen Jeden war die Devise und da ging es heiß, aber fair her. Gegen Ende der Meisterschaft war der Wettergott nicht mehr gnädig und starker Schneefall setzte ein. Gleiche Bedingungen für ALLE, aber Kraft war angesagt. Für die zahlreichen weiblichen Teilnehmerinnen und auch vielen älteren Teilnehmern war es fast nicht möglich, den Eistock in Richtung Taube zu bringen. Aber so ist eben Freiluftsport und die Ortsmeisterschaft im Eistockschießen Gschwandt konnte fertig gespielt werden.Die 15 Moarschaften zu je 4 Schützen trafen sich zur Siegerehrung im Gasthaus RABL in Gschwandt und warteten gespannt auf die Siegerehrung. Sieger über das Wetter waren alle Teilnehmer aber natürlich gab es auch echte Sieger. Sieger von hinten angefangen waren Lois und seine Eisblumen auf Platz 15, die aber mit Freude den Knackerkranz in Empfang nahmen.Am dritten Platz landeten die Moarschaft "Nussis Stammtisch" mit Fritz MITTERLEHNER, Franz BIEREGGER, Heinz BECK und Johann SPiTZBART. Vizemeister wurden unter großen Jubel die "Pensionisten Gschwandt" mit Alfred GEIYERHOFER, Max ZAUNER als Moar, Kurt VIECHTBAUER und „Newcomer“ Peter SOMMER und auf Platz 1 und somit Ortsmeister Gschwandt 2017 wurden die „Grenzgänger“ mit Andrea WIMMER als Moar, Wilfried WIMMER, Günter HUMMER und Thomas GAHLEITNER. Die Medaillen und Pokale wurden von Bürgermeister Fritz STEINDL und Hauptorganisator Christian GUMPL überreicht.Den Wunsch eine überdachte Eisstockfläche in Gschwandt zu schaffen nahm Bürgermeister Fritz STEINDL mit in die Gemeinde, um eine derart tolle Veranstaltung dann selbst in der Heimatgemeinde austragen zu können!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie Sport Eisstock Gschwandt