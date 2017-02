Swans dank Sensationssieg auf Rang 2 in der Bundesliga

07.02.2017, 08:00 Uhr

GMUNDEN. Mit dem letzten Aufgebot mussten die Basket Swans Gmunden den Bundesligaschlager gegen die Kapfenberg Bulls bestreiten und siegten nach großartigem Kampf gegen die im Jahr 2017 noch ungeschlagenen Steirer 92:81 (43:36).

Doppelrunde gegen Fürstenfeld

Insgesamt musste die Mannschaft von Bernd Wimmer mit Wesby, Friedrich, Gaidys und Blazan gleich vier Stammspieler vorgeben, dazu waren Linortner und Ojo angeschlagen. Doch mit einem unbändigen Kampfgeist und zeitweiser toller Trefferquote – vor allem von Mitchell und Murati – fightete man die komplett angetretenen Bulls nieder. Herausragend auch die Leistung von Lukas Schartmüller: Der Jungschwan, bislang heuer nur mit wenig Einsatzminuten, nutzte seine Chance, verbuchte neben vier Punkten gleich fünf Steals und sechs Assists und war damit einer der wesentlichen Faktoren, dass man dieses Spiel um Platz zwei für sich entscheiden konnte.Am kommenden Wochenende geht es mit zwei Spielen gegen die Fürstenfeld Panthers weiter: Zuerst treffen die Swans 10.2., 19 Uhr in der Volksbankarena im Cupviertelfinale auf die Südsteirer, bereits am Sonntag gibt es dann auswärts in der Bundesliga wiederum dieselbe Begegnung. Die Gmundner hoffen, dass zumindest Toni Blazan nach seiner Gehirnerschütterung wieder zur Verfügung steht. Es wird jedenfalls erneut einer Sonderleistung bedürfen, will man diesen Gegner ebenfalls bezwingen.