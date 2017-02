Swans mit Doppelsieg gegen Fürstenfeld

14.02.2017, 09:00 Uhr

GMUNDEN. Eine großartige Doppelrunde spielten die weiterhin stark dezimierten Basket Swans: Zuerst trafen sie zu Hause im Cupviertelfinale auf Fürstenfeld und deklassierten die Steirer 78:51.

Liga-Spiel mit Herzschlagfinale

Hartes Match gegen BC Vienna

Vor allem in der ersten Halbzeit spielten die Swans perfekten Basketball, führten da mit einer sagenhaften Wurfquote von 72 Prozent bereits 56:26. Damit erreichten die Swans nach einigen Jahren Pause wieder ein Final-4 Turnier, das Ende März voraussichtlich in Oberwart ausgetragen wird. Neben den Swans und Oberwart erreichten auch noch der WBC Wels und Kapfenberg dieses Finalturnier, damit sind die derzeit stärksten vier Teams der Liga dort versammelt.Am Sonntag gings dann zum Liga-Auswärtsspiel nach Fürstenfeld. Da wurde es weitaus knapper, denn nach recht überlegen geführten 35 Minuten und einer 66:52 Führung schwanden am Ende wenig überraschend die Kräfte, dazu kamen noch große Foulprobleme. Fürstenfeld kam in der letzten Minute auf 70:68 heran, hatte sogar noch die Chance auf den Ausgleich, am Ende bewahrte Mike Ojo mit vier verwandelten Freiwürfen die Swans vor einer Niederlage.Entdeckung dieser beiden Spiele war zweifellos Lukas Schartmüller: Der Swans-Youngster, der es im bisherigen Verlauf der Meisterschaft zumeist nur auf Kurzeinsätze brachte (in denen er insgesamt 8 Punkte erzielte), sprang für seine verletzten Teamkollegen mächtig in die Bresche: Am Freitag brachte er es auf 11 Punkte, am Sonntag auf 8, dazu verteidigte er abwechselnd mit Linortner den Fürstenfelder Starspieler Car ausgezeichnet und trug erheblich zu diesen beiden herausragenden Erfolgen bei.Am Montag, 20.2., 19 Uhr, treffen die Swans nun in der Volksbankarena auf den zuletzt sehr starken BC Vienna. Es sollte das letzte Spiel sein, in dem man noch arg dezimiert antreten muss, denn Alex Wesby könnte schon übernächste Woche sein Comeback feiern und auch die Genesung von Gaidys und Friedrich macht gute Fortschritte. Gegen Wien wird’s aber ein sehr schweres Spiel, die routinierten Gäste haben sich knapp vor Transferende mit dem x-fachen Allstar Shawn Ray verstärkt, der gegen die Swans erstmals auflaufen wird.Fotos: Kienesberger