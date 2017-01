Swans trotz Verletzungspech auf Spitzenspiel fokussiert

31.01.2017, 09:00 Uhr

GMUNDEN. Irgendwie klebt den Gmundner Basket Swans heuer das Verletzungspech an den Fersen: Nach Friedrich, Wesby und Buchegger verletzte sich vergangene Woche auch noch Povilas Gaidys, wurde nach dem Riss des Aussenmeniskus im rechten Knie von Dr. Kaiblinger diese Woche arthroskopiert und fällt ebenfalls für mehrere Wochen aus.

Unter dem Eindruck dieser neuerlichen Schwächung brachten die Gmundner am vergangenen Freitag im Spiel gegen Traiskirchen eine sehr schwache Performance aufs Parkett und unterlagen klar 69:81.Das soll sich am kommenden Sonntag (5.2., 17 Uhr) völlig ändern, denn die Kapfenberg Bulls, im Jahr 2017 noch ungeschlagen und bereits auf Platz drei der Tabelle geklettert, gastieren am Traunsee. Wollen die Swans zweiten Tabellenrang verteidigen, dann muss gegen Kapfenberg ein Sieg her, was zwar in Anbetracht der personellen Situation schwierig aber nicht unmöglich ist. Schließlich muss man auch in den nächsten Wochen mit dieser Situation umgehen, da erwartet die Swans ein sehr schwieriges Programm.