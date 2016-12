Tageshöchstweite und Doppel-Sieg für Maximilian Steiner bei FIS-Cup

18.12.2016, 17:21 Uhr

Eigentlich hätte sich Maximilan Steiner einen Start beim Continental-Cup in Vikersund (NOR) ausgerechnet, doch stattdessen wurde er für den FIS-Cup in Notodden (NOR) nominiert. „Die Entscheidung des Trainers, in der 3.Klasse der Skispringer an den Start zu gehen, hat mich am Anfang ungemein gestört aber schlussendlich doch sehr motiviert“, gesteht Steiner. Seine sportliche Antwort fiel dementsprechend eindeutig aus. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag sprang er auf der HS 100 jeweils zu einem klaren Tagessieg. Dabei notierte er in allen Durchgängen unter 85 Teilnehmern nicht nur Tageshöchstweite sondern übersprang als einziger Athlet die 100-Meter-Linie.Fast ebenso erfolgreich setzten sich die beiden Damen Sophie Mair aus Bad Ischl und Elisabeth Raudaschl aus St. Wolfgang in Szene. Schon im Training zeigte Mair mit weiten Sprüngen auf und konnte diese auch im Wettkampf wiederholen. Mit Rang 4 verpasste sie zwar knapp das Podium aber ein Start für die anschließenden Continetal-Cup Bewerbe war damit gesichert. Da belegte Mair mit soliden Sprüngen die Tagesränge 5 und 4. Für Raudaschl schauten im Endklassement die Plätze 13 und 6 heraus.Gar nicht nach Wunsch lief es für Max Schmalnauer beim Alpen-Cup in Seefeld. An beiden Bewerbstagen konnte er sich nicht im Spitzenfeld behaupten und musste seine Führung in der Gesamtwertung abgeben. Nun stehen für alle NTS-Sportler einige Tage zur Erholung an ehe nach Weihnachten weitere Wettkampfeinsätze folgen.