UBC Vorchdorf am 10. Dezemper im Badminton-Kellerduell geen Alkoven

05.12.2016, 15:30 Uhr

VORCHDORF. Mit dem Rücken zur Wand steht UBC Vorchdorf vor dem letzten Spiel der Herbstrunde im Heimspiel gegen BC Alkoven. Dieses findet am Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr statt.

„Verlieren verboten“ lautet die Devise im UBC-Lager vor dem direkten Duell um die rote Laterne in der 2. Badminton Bundesliga. Nach der bislang sieglosen Saison müssen die Vorchdorfer, die nach wie vor mit Personalsorgen kämpfen, rasch auf die Erfolgsspur zurück. "Wir werden mit den verblieben fitten Spielern alles geben", so UBC-Obmann Harald Starl. In den letzten Begegnungen gegen Alkoven gab es zumeist sehr enge Ergebnisse – meist zugunsten der Alkovener. Da das UBC-Team dringend die Unterstützung der heimischen Fans benötigt, gib es während des Spiels gratis Glühwein für alle Zuschauer.