Vierter Stockerlplatz: Unterberger fährt die beste Saison ihrer gesamten Karriere

16.01.2017, 08:02 Uhr

MOSKAU. Vierter Start und zum vierten Mal am Stockerl. "Rodelfloh" Tina Unterberger ist im laufenden Naturbahnrodel-Weltcup eine ganz Große.

Am Sonntag stand in Moskau das Verfolgungsrennen am Programm. Und dort musste sie sich nur den beiden Südtirolerinnen Evelin Lanthaler und Greta Pinggera geschlagen geben. "Ich habe das Maximum rausgeholt. Mehr war wirklich nicht drinnen. Dass ich bisher bei jedem Rennen in dieser Saison am Stockerl stand, ist überragend", sagte Unterberger. "Ich hoffe, ich kann in den nächsten Rennen an diese Leistungen anschließen."Sie freut sich auf das nächste Rennen in Slowenien: "Ich mag alte Bahnen und bin schon gespannt, was sie dort für eine Strecke hingezaubert haben."