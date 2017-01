Vom Alpenland ins Ami-Land!

04.01.2017, 16:48 Uhr

GNCC - Grand NAtional Cross Country - unter Kennern der Enduro-Szene ein Mythos. In den USA die Offroad-Wettbewerbsserie schlechthin. Kämpferisch daher die Ansage an die Amis von JAY GRÖPL: "Der olympische Gedanke ist mir fremd! Sobald der Startschuss fällt, gibt es nur ein Ziel: einen PODIUMSPLATZ der GNCC nach Europa, nach Österreich holen!

I believe in JAY GRÖPL

Über die Crowdfunding Plattform "", welche vom Österr. olympischen Comitè sowie der Österr. Sporthilfe 2014 initiiert wurde, haben wir ein Projekt online gestellt um mit JAY GRÖPL bei der GNCC PROFI-KASSE (USA) einen Podiumsplatz nach Österreich - nach Europa - zu holen.

Noch bis zum 17. Jänner kann man dort günstige Sachen rund ums Rennfahren(Helme, Handschuhe etc), Quad und Cross aber auch Uhren, Ausflüge und lustige Fan-Artikel erwerben und zugleich den Vorchdorfer Motorsportler unterstützen.Jürgen "JAY" Gröpl trägt definitiv das Rennfahrer-Gen in sich. 2015 konnte er gleich in 3 Meisterschaftswertungen ganz oben am Podium stehen und daher ist es zeit eine neue Herausforderung zu suchen und in dem Fall sich auch einen Traum zu erfüllen. Der schnelle Vorchdorfer will nämlich in der USA eben bei jener größten Rennserie für ATV's teilnehmen um zu zeigen, dass wir in Europa sehr schnelle Racer haben und International sehr gut aufgestellt sind!Jay wird in der kommenden Saison bei zwei Rennen in der GNCC Profiklase am Start sein. Durch die Bürgschaft des Polaris Werkteams UXC ist ein Start in der Profiklasse überhaupt möglich.Ihr wisst sicher, dass es gerade im Motorsport nicht einfach ist Gelder/Unterstützer zu bekommen. Daher haben wir uns dazu entschlossen, mit unserem Anliegen an die Öffentlichkeit zu gehen, um somit möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, JAY beim Erreichen seines hochgesteckten Zieles zu unterstützen.Drückt Jay die Daumen,nach Möglichkeiten das Projekt und bleibt vor allem mit uns hautnah dran!Vielen DankGRÖPL RACINGWebsite: http://www.groepl-racing.com