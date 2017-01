Dachstein-Salzkammergut mit Gästerekord

10.01.2017, 12:33 Uhr

Die Tourismusregion Dachstein Salzkammergut schließt das Tourismusjahr 2015/16 mit einer positiven Wachstumsbilanz ab. Insgesamt 10,3 Prozent mehr Ankünfte und 8 Prozent Nächtigungsplus gegenüber dem Vorjahr verzeichnete der mehrgemeindige Tourismusverband mit den Orten Bad Goisern, Gosau, Obertraun und Hallstatt

SALZKAMMERGUT. Der Trend zum Kultur und Outdoor-Urlaub hält an. Das im Oktober 2016 beendete Tourismusjahr hat der Welterberegion Dachstein Salzkammergut erneut ein Plus an Ankünften und Nächtigungen beschert. Mit einer Dreiviertelmillion Übernachtungen hat die als Kultur, Wander-, Bike- und Ski-Destination bekannte Ferienregion einen neuen Rekord aufgestellt. Zum sechsten Mal in Folge sind die Zahlen nach oben geklettert. In den letzten fünf Jahren stieg das Gästeaufkommen um 62 Prozent. "Hält diese Entwicklung an, steuern wir in den nächsten fünf Jahren auf die Millionmarke zu und das, obwohl oder besser weil wir als Unesco-Welterbe sehr auf Authentizität und Wahrung unserer Werte bedacht sind", resümiert Tourismusdirektorin Pamela Binder.

Hotels schaffen weitere

MöglichkeitenWeitere Nächtigungskapazitäten wurden mit dem kürzlich eröffneten Leading Family Ressort "Dachsteinkönig" geschaffen. 2017 steht der Bau des neuen adeo Hotels von Hermann Maier und Rainer Schönfelder auf dem Plan. "Mit den weiteren Hotelbetten werden die großzügigen Naturlandschaften und das Welterbe mit seinen unzähligen Möglichkeiten noch besser für Besucher zugänglich", ist MTV-Obmann Peter Scheutz überzeugt.Zu den beliebtesten Reisemotiven für das Dachstein Salzkammergut zählen wandern und biken, die kulturellen Sehenswürdigkeiten sowie der alpine Winter mit den Skiregionen Dachstein West und Krippenstein. "Durch das Weltererbe kam immer schon internationales Publikum. Gäste aus Asien, den USA und aus den Nachbarländern schätzen unser Angebot. Aber die meisten Gäste sind aus Österreich und Deutschland und es werden immer mehr, die dieses schöne Fleckchen Erde im Herzen Europas entdecken", so Tourismuschefin Binder.