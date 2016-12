Eröffnung des Hotel Dachsteinköng bringt wichtige Impulse

05.12.2016, 15:57 Uhr

GOSAU. „Das neue Familienhotel Dachsteinkönig bringt wichtige Impulse für das innere Salzkammergut“, betonte Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl anlässlich der Eröffnung des neuen Hotels in Gosau am Freitag.

„Die zusätzlichen Bettenkapazitäten beleben den Tourismus und Familien als deklarierte Zielgruppe bringen eine Erweiterung des touristischen Angebots im inneren Salzkammergut“, unterstrich der Landesrat. Zudem wurden durch das 44-Millionen-Projekt auch neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Derzeit sind im "Dachsteinkönig" über 100 Mitarbeiter beschäftigt – im Endausbau sollen es dann rund 125 sein.Das neue Hotel „Dachsteinkönig“ des Tiroler Betreibers „Mayer Family Hotels GmbH“ verfügt über 105 Zimmer und 15 Chalets mit insgesamt 480 Betten in der Vier-Sterne-plus-Kategorie. Aufgrund der Nähe zum Skilift ist ein Ganzjahres-Betrieb möglich. Zielgruppe sind Familien mit Kindern.„Dieses neue Hotel und weitere Hotelprojekte zeigen, dass in Oberösterreich laufend in die Verbesserung der Qualität des touristischen Angebots investiert wird. Das Land Oberösterreich unterstützt das Hotelprojekt ‚Dachsteinkönig‘ mit einer Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro“, so Strugl.