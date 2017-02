Eurospar Bad Ischl erhält "Goldene Tanne"

06.02.2017, 07:30 Uhr

BAD ISCHL. Der Eurospar Bad Ischl (Grazer Straße 58) wurde mit der höchsten internen Auszeichnung von Spar Österreich geehrt, der "Goldenen Tanne". Die Auszeichnung nahm Marktleiter Stefan Baumgartinger, Vorgesetzer von 36 Mitarbeitern, entgegen.

Überzeugt hatte der Supermarkt in Bad Ischl durch Optik, Sortimentsvielfalt, Kundenzufriedenheit, Kompetenz und innovative Ideen. Auch die Feinkostabteilung, die einen hohen Stellenwert einnimmt, trug zum Erfolg bei. Baumgartinger nahm die "Goldene Tanne" im Rahmen der traditionellen Spar-Filialtagung in Gmunden entgegen. „Diese Anerkennung unserer Leistungen macht uns besonders stolz“, freut sich Baumgartinger. „Sie ist aber auch eine Motivation, den Weg, den wir eingeschlagen haben, so weiterzugehen, um unseren Kunden auch in Zukunft das beste Einkaufsvergnügen zu bieten.“