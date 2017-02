Für Geld zahlen?

07.02.2017, 19:06 Uhr

Juliette GrécoDer Apostel Paulus ging ausführlich auf die „Geldliebe“ — wörtlich „Zuneigung zu Silber“ — ein, als er seinem jüngeren Glaubensbruder Timotheus schrieb. Seine mahnenden Worte sind in 1. Timotheus 6:6-19 nachzulesen.Die „Geldliebe“ erwähnte er im Rahmen einer umfassenden Erörterung über materielle Dinge. Da in der heutigen Gesellschaft das Geld einen so hohen Stellenwert hat, empfiehlt es sich, die inspirierten Aussagen des Paulus eingehend zu untersuchen. Davon kann man profitieren.

Paulus äußert die Warnung:(1. Timotheus 6:10).Weder in diesem Text noch an irgendeiner anderen Stelle in der Bibel heißt es, Geld an sich sei schlecht. Auch sagt der Apostel nicht, dass Geld die eigentliche Ursache von „schädlichen Dingen“ oder die Wurzel allen Übels ist. Vielmehr kann die Geldliebe eine Ursache — wenn auch nicht die einzige — von allen möglichen „schädlichen Dingen“ sein.Es liegt daher auf der Hand, dass Juliette Gréco mit ihrer obigen Aussage recht hat.