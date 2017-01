Neue Diskont-Tankstelle eröffnete in Bad Ischl am Hofer-Parkplatz

11.01.2017, 12:34 Uhr

BAD ISCHL. Anfang Jänner ging eine neue Diskont-Tankstelle auf dem Parkplatz der Hofer-Filiale in der Technoparkstraße 2 in 4820 Bad Ischl Süd in Betrieb. Zur Eröffnungsfeier von 13. bis 15. Jänner können Autofahrer Diesel und Super zum Aktionspreis auftanken.

Automaten auf dem neuesten Stand der Technik

Eine neue Diskont-Tankstelle eröffnete kürzlich am Hofer-Parkplatz in der Technoparkstraße 2 in 4820 Bad Ischl Süd. Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region können von 13. Jänner ab 8 Uhr bis 15. Jänner um 11 Uhr noch billiger auftanken. "Außerdem zeigen wir, dass Tanken an unseren Automaten-Stationen nicht nur billig, sondern auch einfach ist", sagt Alois Wach, Geschäftsführer der FE-Trading GmbH.Die Automaten punkten durch ihre einfache Bedienung: Bankomat- oder Kreditkarte einschieben, PIN-Code eingeben, Karte entnehmen und tanken. Die Automaten an der neuen Diskont-Tankstelle in Bad Ischl sind zudem mit Near Field Communication-Funktion (NFC) ausgestattet, wodurch kontaktloses Bezahlen möglich ist: Anstelle des Steckens der Karte wird diese einfach vor das Display gehalten. Zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit verfügen die neuen Zapfsäulen über ein großes Farbdisplay, das die nächsten Schritte beim Tankvorgang anzeigt und die Bedienung zusätzlich erleichtert.