Trapa feiert 15 Jahre und erweitert Produktrange

19.12.2016, 14:37 Uhr

Zeit und natürliche umweltschonende einzigartige Naturholzbehandlung schaffen Langlebigkeit für Generationen

Kompromisslos bei Qualität und Design

Familienunternehmen vom Traunsee punktet mit Qualität, Design und

Handschlagqualität

Ausblick 2017: imm cologne und Bau München

Als einziger Anbieter im deutschsprachigen Raum setzt TRAPA auf die eigensentwickelte Verarbeitungskette aus Lufttrocknung, Trockenschnitt, Xylose-,Laugenbehandlung und Naturöl, welche die Holzoberfläche auf natürliche Weisebesonders strapazierfähig und langlebig macht. Diese Art der Holzbehandlunghaben bereits die Wikinger beim Schiffbau höchst erfolgreich genutzt. „Wir geben unserm Rohstoff Holz die Zeit, die er braucht. So garantieren wir höchsteHolzqualität für Jahrzehnte. Unser hochwertiges Holz wird über ein Jahr lang an derfrischen Luft getrocknet und mit Wärme und Druck lassen wir den Zucker im Holz(Xylose) karamellisieren, um eine dauerhafte Farbgebung zu garantieren. Durchunsere schonende Oberflächenveredelung mit Lauge und Naturöl erhalten wir dieguten Eigenschaften des Holzes. Das Holz bleibt warm und angenehm,diffusionsoffen, rutschfest, ist bestens geeignet für Allergiker und ist gleichzeitig vorVerschmutzung und Abnutzung geschützt“, so Hörndler. Die Kombination aus Zeit,natürlicher Behandlung, lebendigen Strukturen, Design und Abstimmung machenalle Produkte aus dem Hause TRAPA einzigartig und langlebig. „Dabei erhalten wirdie guten natürlichen Eigenschaften des besten Baustoffes für den Menschen.Unsere Produkte stehen für Langlebigkeit und haben Bestand für Generationen“,sagt Hermann Hörndler.Unternehmensgründer und TRAPA-Eigentümer Hermann Hörndler (55) istkompromissloser Perfektionist, wenn es um Qualität und Design geht. „Wir tragen fürdie gesamte Produktionskette vom zertifizierten Baum aus nachhaltigbewirtschafteten vorwiegend heimischen und mitteleuropäischen Wäldern bis hinzum fertigen umweltschonend erzeugten Naturprodukt Sorge“, sagt Hörndler. Sokam 2012 zum oberösterreichischen Standort in Traunkirchen am Traunsee eineProduktionsstätte in St. Veit/Kärnten dazu. Heute beschäftigt der Premium-Naturholzspezialist TRAPA 61 Mitarbeiter (2015: 51 Mitarbeiter) und ist ein wichtigerregionaler Arbeitgeber.Als innovatives eigentümergeführtes Familienunternehmen steht TRAPA fürpersönliche Beratung, Handschlagqualität, höchste Qualitätsansprüche, langjährigeErfahrung in der umweltschonenden Holzverarbeitung und Top-Design. Alle Produkteaus dem Hause TRAPA werden zu 100 % in Österreich nach höchstenQualitätsstandards umweltschonend erzeugt. Fast alle der 61 Mitarbeiter haben eineAusbildung rund um Holz, sogar die Marketingleiterin. Als gelernter Drechsler und anerkannter Holz-Experte ist TRAPA-Eigentümer Hermann Hörndler seit seiner Lehrzeit in der Holzbranche in unterschiedlichsten Funktionen erfolgreich tätig. 1994 wechselte er mit einer Holzhandelsagentur im Premium-Segment in die Selbständigkeit. 2001 folgte die TRAPA-Unternehmensgründung mit eigener Produktionswerkstätte in Traunkirchen am Traunsee, 2012 kam ein Produktionsstandort in St. Veit in Kärnten dazu.Seine neuesten Entwicklungen stellt der international erfolgreicheeigentümergeführte Handwerksspezialist im Jänner 2017 auf der imm cologne Halle11.1 // D041 C040 (16.-22.1.2017) und der Bau München A5.338 (16.-21.1.2017)