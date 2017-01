Altschwendter bringen "Truffaldino" auf Linzer Bühne

05.01.2017, 00:00 Uhr

Der "Diener zweier Herren" hat's ins Landestheater geschafft – kostenloser Fanbus am 29. Jänner.

ALTSCHWENDT, LINZ (ska). Die Amateur-Mimen aus Altschwendt sind die ersten, die bereits das zweite Mal zu einem Auftritt in den Kammerspielen geladen wurden. Am 29. Jänner zeigt die Theatergruppe ihr aktuelles Stück Carlo Goldonis "Der Diener zweier Herren" in Linz. Pro Saison erhalten nur drei Gruppen die Chance, ihre Produktion im Landestheater zur Aufführung zu bringen."Schon 2010 durften wir mit dem Stück 'Cyrano in Buffalo" in Linz Bühnenerfahrung sammeln", berichtet Gerhard Altmann, Obmann der Theatergruppe. "Es freut uns sehr, heuer wieder ausgewählt worden zu sein." Im aktuellen Stück, das die Altschwendter im Frühjahr bei neun ausverkauften Vorstellungen im Kubik-Saal in Altschwendt zeigten, geht's um Truffaldino. "Die Aussicht auf ein zweites Gehalt verführt den Diener dazu, einen zweiten Herren anzunehmen", erklärt Altmann, der den Truffaldino spielt. Dass es sich bei seinem ersten Herren ausgerechnet um die als Mann verkleidete Geliebte seines zweiten Herren handelt, führt natürlich zu allerlei Problemen. "Insbesondere weil Truffaldino ducheinanderbringt, was durcheinander zu bringen ist", erzählt Altmann schmunzelnd.



Fanbus ins Landestheater nach Linz

Das 20-köpfige Ensemble rund um Regisseur Konrad Plötzeneder macht sich am 29. Jänner samt Bühnenbild und Kostüme auf nach Linz. "Die Bühne im Landestheater bietet natürlich eine andere Größenordnung", sagt Altmann. "Wir gehen mit besonderem Respekt an die Sache heran. Auch weil für den Aufbau samt Probe nur fünf Stunden Zeit bleiben.In der Heimat wird der Stück über den tölpelhaften Diener nicht mehr zu sehen sein. Denn die Theatergruppe tüftelt bereits an ihrem neuen Stück für 2017. Was genau gezeigt wird, verrät Altmann noch nicht. Aber: "Es wird wieder eine moderne Boulevardkomödie sein", berichtet er.Wer hat die Aufführung "Der Diener zweier Herren" noch nicht gesehen oder hat Lust auf eine Wiederholung? Die Altschwendter haben für ihr treues Theaterpublikum einen kostenlosen Bus nach Linz organisiert. Abfahrt ist am 29. Jänner um 18 Uhr am Ortsplatz in Altschwendt. Anmeldung bei Astrid Luger unter 0681/10513483Karten für die Aufführung im Landestheater können unter 0800218000 bestellt werden.