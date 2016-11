"Burzzi Dance" Tanzen mit Baby

Du liebst Musik, hast Spaß an der Bewegung, möchtest andere Mamas treffen und auch in der Freizeit nicht auf dein Baby verzichten? Perfekt!Burzzi Dance ist ein Mama-Baby-Tanzworkshop, fördert sanft deine Ausdauer und Koordination, verbessert deine Hatung, hilft dir Stress abzubauen und unterstützt dich dabei mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren.Das Tragen deines Babys im Tragetuch oder einer Tragehilfe schult seine Sensorik und sein Gleichgewicht, fördert seine Motorik, beeinflusst seine Entwicklung und die Bindung zu dir positiv.

Kosten: Unverbindliche Schnupperstunde am Dienstag, 3.1.17 um 10.00 Uhr € 10,-4-Wochen Kurs ab 10.1.17 € 48,-Kostenlose Leihtragehilfen vorhandenBitte um AnmeldungWeitere Informationen: Sandra.neumueller@burzzi-dance.com 0664/5310277www.burzzi-dance.com