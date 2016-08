HAKUNA MATATA 17.09.2016

AT

Sportplatzstraße, 4775 Taufkirchen an der Pram

Villa Kunterbunt , Sportplatzstraße , 4775 Taufkirchen an der Pram AT

HAKUNA MATATA - Das musikalische Familienfest!



Der Musikverein Taufkirchen an der Pram lädt zu einer gemütlichen Grillerei am 17. September 2016 ab 16.00 Uhr bei der „Villa Kunterbunt“ am Spielplatz hinter dem Musikheim Taufkirchen.

Musikalisch umrahmt wird das Fest von der Jugendkapelle „Taufkirchner Greenhorns“ und von verschiedenen Ensembles der Musikkapelle Taufkirchen.

Es erwartet sie viel Musik, Spiel und Spaß für Kinder, Kulinarisches vom Grill sowie beste Unterhaltung für Jung und Alt!

Bei Schlechtwetter findet ein Vortragsabend im Musikheim statt.