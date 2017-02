Konzert "aRAABiata": Trompeter-Größe mit Big Band

Schärding : Kubinsaal |

SCHÄRDING. Die Lungau Big Band und Lorenz Raab gastieren am Freitag, dem 24. Februar, um 20 Uhr im Kubinsaal Schärding. Mit Lorenz Raab präsentiert der Kulturverein Schärding einen der vielseitigsten und renommiertesten Trompeter Österreichs in seinem Heimatbezirk. Lorenz Raab, Solotrompeter in der Wiener Volksoper und Flügelhornvirtuose, vermag nicht nur als Instrumentalist in verschiedensten Genres sondern eben auch als Komponist zu überzeugen. Das Programm beinhaltet Musik aus der Feder von Lorenz Raab und spannt einen breiten Bogen an unterschiedlichen Varianten des orchestralen Jazz. Obwohl quasi „zeitgenössisch“ versteht es Lorenz Raab ausgezeichnet, seine melodiösen Kompositionen in sehr gut hörbaren Arrangements zu verpacken, die nicht nur eingefleischte Jazzfans sondern auch ein größeres Publikum begeistern können. Es gibt auch eine Uraufführung: Ein Arrangement des Schärdinger Posaunisten Daniel Holzleitner, der an der Kunstuni in Graz Posaune studiert, wird erstmals präsentiert. Vorverkaufskarten zum Preis von 18 Euro sind in allen Ö-Ticket Filialen und in den Raiffeisenbanken erhältlich. AK-Preis: 20 Euro. Jugendliche sind frei.